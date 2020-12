Corona-Impfzentren: Wo und wann wird jetzt geimpft? Stand: 28.12.2020 10:59 Uhr In Norddeutschland sind am 27. Dezember die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Hier geben wir einen Überblick über die Reihenfolge der Impfungen und wie die Länder das Anmeldeverfahren organisieren.

Damit möglichst viele Menschen möglichst effektiv das Mittel bekommen können, sind in ganz Deutschland bereits Impfzentren eingerichtet worden. Der Transport des mRNA-Impfstoffes ist aufwendig, weil etwa das Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech bei Temperaturen von minus 70 Grad gelagert werden muss - entsprechend groß sind die Herausforderungen in Sachen Infrastruktur und Logistik. Kleine Hausarztpraxen wären damit derzeit überfordert. Beim Transport und der Lagerung des Impfstoffs soll auch die Bundeswehr helfen.

Für die Immunisierung gegen Corona sind zwei Dosen des Biontech-Vakzins notwendig, die im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt werden müssen. Die Impfung wird nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums für alle kostenlos sein.

In Deutschland wurden die ersten Dosen am 27. Dezember gespritzt. Zunächst werden Menschen aus Risikogruppen und Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, gegen das Coronavirus geimpft.

Wer wird zuerst geimpft?

Entgegen den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission wird die Reihenfolge der Impfungen nur in drei Gruppen unterteilt - und nicht in fünf. Das sagte Bundesgesundheitsminister Spahn am 18. Dezember, bevor er die entsprechende Impfverordnung unterzeichnete.

Wer gehört zur ersten Gruppe? Angefangen wird nach Worten Spahns bei den über 80-Jährigen, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen und betreuen. Dadurch könnten Krankenhauseinweisungen sowie schwerste und tödliche Verläufe vermieden werden. Dazu kommen Beschäftige in medizinischen Einrichtungen mit einem sehr hohem Infektionsrisiko - wie etwa in Intensivstationen, Notaufnahmen und Rettungsdiensten, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und Corona-Impfzentren. Ebenfalls zur ersten Gruppe gehört medizinischen Personal in der Krebsbehandlung oder Transplantationsmedizinen. Allein das Impfen dieser Gruppe wird nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministers mindestens ein bis zwei Monate dauern. Wer gehört zur zweiten Gruppe? Zur zweiten Gruppe zählen Personen ab 70 Jahren, Demenzkranke, Menschen mit Trisomie 21, Menschen mit geistigen Behinderungen und Transplantationspatienten, zudem Bewohner und Personal von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften sowie enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren. Ebenfalls zur zweiten Gruppe gehören Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem oder erhöhtem Corona-Ansteckungsrisiko - besonders Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem unmittelbarem Patientenkontakt, Personal in Blut- und Plasmaspendediensten sowie in Corona-Testzentren. Auch Polizei- und Ordnungskräfte mit hohem Infektionsrisiko besonders bei Demonstrationen, Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in relevanten Positionen zum Aufrechterhalten des Klinikangebots zählen zu dieser Gruppe. Wer gehört zur dritten Gruppe? Die dritte Gruppe umfasst über 60-Jährige, chronisch Erkrankte mit beispielsweise HIV, Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz oder Bluthochdruck, Personen "in besonders relevanter Position in staatlichen Einrichtungen" wie etwa Regierungen und Verwaltungen, Streitkräfte, Polizei, Zoll, Feuerwehr, Justiz und Katastrophenschutz. Auch Erzieher, Lehrer und Mitarbeiter im Einzelhandel sowie Menschen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen gehören zur dritten Gruppe. Wie wird sonst noch priorisiert? Auch innerhalb der einzelnen Gruppen soll es eine Reihenfolge geben. Impfwillige müssen anhand von Dokumenten oder ärztlichen Bescheinigungen nachweisen, dass sie zu einer der Gruppen zählen.

Niedersachsen: Rund 50 Impfzentren sind weitestgehend startklar

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) begleiteten am 27. Dezember eines der ersten mobilen Impfteams in einer Pflegeeinrichtung in Bad Rothenfelde im Landkreis Osnabrück. Im Landkreis Cloppenburg wurden ebenfalls erste Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen geimpft. In dem Kreis waren die Inzidenzzahlen wochenlang am höchsten - im Landkreis Osnabrück trafen die Infektionsausbrüche viele Alten- und Pflegeheime.

Laut der niedersächsischen Landesregierung sind landesweit rund 50 Corona-Impfzentren einsatzbereit. In der Regel gibt es pro Landkreis und kreisfreier Stadt ein Impfzentrum. Je nach Einwohnerzahl können es aber auch zwei sein, wie etwa in Osnabrück, Hildesheim und dem Landkreis Harburg. In der Landeshauptstadt Hannover gibt es entgegen früherer Planungen statt drei Zentren nur ein Impfzentrum. Dieses befindet sich auf dem Messegelände.

Niedersachsen plant ein einheitliches, zentrales Terminmanagement. Mit Blick auf die Impfung und Terminabsprachen sind viele Fragen offen. Dafür hat das Land eine Hotline eingerichtet - erreichbar ist sie von Montag bis Sonnabend jeweils von 8 bis 20 Uhr unter (0800) 99 88 665. Am Telefon werden Bürgerinnen und Bürger nach Alter, Krankheiten und Beruf gefragt. Wenn sich daraus ergibt, dass der Anrufer zu einer der Gruppen gehört, die aktuell geimpft werden sollen, werden direkt die beiden nötigen Termine vereinbart. Ab Januar soll dieses auch online möglich sein. Wann Bürgerinnen und Bürger, die nicht zu den oben genannten Gruppen gehören, einen Termin für die Covid-19-Impfung vereinbaren können, gibt die Landesreigerung hier auf ihrer Internetseite bekannt.

Schleswig-Holstein: Impfzentren in jedem Kreis einsatzbereit

In Schleswig-Holstein begleiteten am 27. Dezember Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) den Start der Impfungen in Lübeck auf dem Gelände der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Auch im nördlichste Bundesland sind die Impfzentren mittlerweile in allen 15 Kreisen und kreisfreien Städten einsatzbereit. Vom 4. Januar 2021 an sollen sie ihre Arbeit aufnehmen. Insgesamt soll es 29 Impfzentren geben. Dort sollen je nach Verfügbarkeit des Corona-Impfstoffes pro Monat bis zu 300.000 Impfungen stattfinden, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte. Die Zentren werden von mobilen Teams unterstützt, die Impfungen in Pflegeeinrichtungen ermöglichen.

Vom 29. Dezember an sollen Terminvereinbarungen für die Impfung in den Impfzentren über die Webseite www.impfen-sh.de oder telefonisch über die zentrale Impfhotline des Bundesgesundheitsministeriums unter der Nummer 116 117 möglich sein. Impfberechtigt in den Impfzentren sind zunächst die Angehörigen der Gruppe 1.

Mecklenburg-Vorpommern: Ein Dutzend Zentren stehen bereit

In Mecklenburg-Vorpommern stehen nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) landesweit zwölf Impfzentren bereit, um mit den Corona-Schutzimpfungen zu beginnen. Bislang hätten sich nach einem Aufruf mehr als 300 Freiwillige für eine Mitarbeit gemeldet, darunter gut 200 Ärzte. Direkt bei den Landkreisen habe es weitere Meldungen gegeben und auch die Hilfsorganisationen und die Bundeswehr hätten weitreichende Unterstützung zugesagt.

Am 27. Dezember begannen in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Schutzimpfungen. Mobile Impfteams nahmen in Alten- und Pflegeheimen die Arbeit auf. Laut Glawe gibt es landesweit 40 dieser mobilen Teams. Neben den Bewohnern von Seniorenheimen soll zunächst auch Krankenhaus- und Pflegepersonal geimpft werden. Die Impfzentren würden abhängig von der Menge der bereitgestellten Impfdosen öffnen.

Laut Landesregierung werden werden zunächst bestimmte Personengruppen per Post zur Impfung eingeladen. In einem ersten Schritt werden das zum Beispiel über 80-jährige Personen sein, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion haben. Wer die Einladung erhalten hat, vereinbart mit dem Impf-Zentrum einen Termin für die Impfung. Die Kontaktdaten dazu sollen demnächst hier auf der Internetseite des Landes veröffentlicht werden.

Hamburg: Zentrales Impfzentrum in den Messehallen

Die offiziell erste Corona-Schutzimpfung in Hamburg fand am 27. Dezember im Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel statt, aber auch in anderen Seniorenheimen wurde mithilfe von mobilen Teams geimpft. Ende Januar könnten den Angaben zufolge Hamburgs Heime bereits durchgeimpft sein.

Das Impfzentrum in den Messehallen nimmt den Betrieb demnach erst im neuen Jahr auf. Dort können täglich bis zu 7.000 Corona-Impfungen durchgeführt werden. Das Impfzentrum in der Messehalle 3 besteht aus mehreren Modulen, die auch einzeln in Betrieb genommen werden können. Insgesamt gibt es 64 Impfboxen, die aussehen wie kleine Arztzimmer. Ein Einbahnstraßensystem soll Abstände gewährleisten.

Eine Impfung im Corona-Impfzentrum wird nur mit Terminvereinbarung möglich sein. Diese soll telefonisch oder online erfolgen. Aktuell werden noch keine Termine vergeben. Aktuelle Informationen zu dem Verfahren finden Sie hier auf der Internetseite des Senats.

