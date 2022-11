Atomkraft statt Gas - Lohnt sich das überhaupt?

Der Bundestag hat den Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke beschlossen. Die Meiler Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sowie Lingen im Emsland sollen bis Mitte April 2023 laufen - im "Streckbetrieb". Das heißt, dass zwar keine neuen Brennelemente mehr bestellt werden, die Meiler aber noch bis zum 15. April am Netz bleiben. Einer entsprechenden Änderung des Atomgesetzes stimmten die Abgeordneten am 11. November zu. Diese verbliebenen AKW sollten ursprünglich planmäßig am 31. Dezember 2022 vom Netz gehen. Standorte wie Brokdorf in Schleswig-Holstein und Grohnde in Niedersachsen sind bereits seit Ende 2021 außer Betrieb.

Der Weiterbetrieb soll helfen, die Energieversorgung im Winter stabil zu halten, nachdem Russland seine Gaslieferungen als Reaktion auf die westlichen Sanktionen aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine gestoppt hat. Zudem wird in Frankreich, das sonst Strom nach Deutschland liefert, nicht so viel Atomstrom produziert wie sonst. Dort sind zahlreiche Meiler wegen technischer Probleme oder Reparaturen vom Netz. In der Bundestagsdebatte betonten Redner und Rednerinnen der Regierungskoalitionen SPD, Grüne und FDP, dass der Streckbetrieb der drei Kraftwerke notwendig sei, um durch diesen Winter zu kommen. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht.

Der Streckbetrieb ist nach Auffassung der oppositionellen CDU/CSU-Fraktion "ein Minimalkonsens, Ergebnis einer zermürbenden monatelangen Debatte" innerhalb der Ampelkoalition. Eine nur kurzfristige Verlängerung der Laufzeiten bringe zu wenig Entlastung beim Preis und bei der Sicherheit der Energieversorgung. Auch der nächste Winter werde problematisch, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Bilger (CDU). Er warf der Regierung vor, den Mehrheitswillen der Bevölkerung zu ignorieren. Nach dem Willen der Union sollen die Kraftwerke mindestens bis zum Jahresende 2024 laufen. Sie hatte einen eigenen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht.

Nach Angaben der drei Betreiber ist keine Neubeschaffung von Brennstäben nötig, um einen Weiterbetrieb nach dem 31. Dezember 2022 zu ermöglichen. Die Eon-Tochterfirma Preussen Elektra, die das Kraftwerk Isar 2 betreibt, teilte mit, dass das AKW mit den vorhandenen Brennelementen bis März 2023 laufen könne. Für Neckarwestheim 2 sagt Betreiber EnBW, dass mit den "vorhandenen, teilverbrauchten Brennelementen auch nach dem 31. Dezember Strom produziert" werden könne. Nur eine Stromproduktion über das zweite Quartal hinaus sei damit "ausgeschlossen". Auch für das AKW im Emsland sieht Betreiber RWE kein Problem: Das Kraftwerk könne mit den noch genutzten Brennstäben bis etwa Ende April weiterlaufen. Allerdings werde es hier noch einen "Kurzstillstand" zur Neuanordnung der Brennelemente geben müssen, um das Weiterlaufen bis April zu gewährleisten.

Aus Sicht des Umweltministeriums als oberster Atomaufsichtsbehörde ist der Weiterbetrieb der Kraftwerke "mit der nuklearen Sicherheit vereinbar", da es sich nur um eine zeitlich befristete Verlängerung handelt. Dies gewährleiste auch Verfassungs- und EU-Rechtskonformität, heißt es weiter. Ein Betrieb bis Mitte April 2023 sei außerdem nur dann zulässig, "wenn alle atomrechtlichen Anforderungen eingehalten" würden. Dafür würden die zuständigen Landesbehörden Sorge tragen. Auch der technisch-wissenschaftliche Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, Uwe Stoll, schätzt das Sicherheitsniveau der drei Kernkraftwerke generell als hoch ein. "Wenn die Anlagen durchlaufen, habe ich keine Sicherheitsbedenken", sagte Stoll.

Das Kernkraftwerk Emsland ist vor 34 Jahren in der Nähe vom niedersächsischen Lingen in Betrieb genommen worden. Es zählt nach Angaben des Betreibers RWE zu den weltweit leistungsstärksten und zuverlässigsten Kraftwerken. Nach Angaben von RWE produziert das Werk, in dem mehr als 300 Beschäftigte arbeiten, bislang jährlich rund elf Milliarden Kilowattstunden Strom und versorgt damit 3,5 Millionen Haushalte. Im Reaktor befinden sich 193 Brennelemente.

Insgesamt steuern die drei noch laufenden AKW etwa fünf Prozent der deutschen Stromproduktion bei. Nach Angaben von Wirtschaftsministerium und Betreiber RWE könnten die AKW, wenn sie bis Mitte April laufen, zusammen ungefähr etwas mehr als fünf Terrawattstunden zusätzlichen Strom liefern. Eine Terrawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden. Zum Vergleich: Deutschland braucht pro Jahr etwas mehr als 550 Terrawattstunden. Wie groß am Ende der Effekt sein wird, hängt aber von der tatsächlichen Leistung der Kraftwerke und der Stromlage im Winter ab. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht den Streckbetrieb positiv. "Jede zusätzliche Kilowattstunde erhöht die verfügbare Menge Strom und kann dazu beitragen, die Preise zu senken und die Versorgung zu sichern", sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andrae.

Atomkraftwerke sind Grundlastkraftwerke, die den ganzen Tag über Strom produzieren, lassen sich aber nur langsam regeln. Gaskraftwerke sind Kraftwerke, die sich schneller hochfahren lassen und vor allem die Spitzenlast abdecken, also erhöhten Strombedarf - etwa am Abend oder wenn Wind und Sonne zu wenig Energie liefern. Weil Gaskraftwerke aber auch noch Wärme produzieren, die von Haushalten als Fernwärme benutzt wird, können diese nicht einfach durch Atomstrom ersetzt werden.