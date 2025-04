Miniaturstadt Bützow: Unbekannte zerstören 15 Modellhäuser Stand: 29.04.2025 08:01 Uhr Einen Schaden von rund 10.000 Euro haben Unbekannte in der Miniaturstadt Bützow angerichtet. Nach Angaben des Themenparks zerstörten die Täter am Wochenende Fenster und Türen von 15 Modellhäusern.

Insgesamt stehen in der Miniaturstadt in Bützow 154 Gebäude im Maßstab 1:10. Sie zeigen die Altstadt von Bütztow in der Zeit von 1850 bis 1910. Ein Gebäude sei so sehr zerstört, dass es komplett neu gebaut werden müsse, so die Geschäftsführerin Birgit Czarschka im NDR Gespräch.

Reparaturarbeiten könnten bis September dauern

Teile für die Reparaturen der Modellhäuser können nicht einfach nachbestellt werden. Fenster und Türen müssen in Handarbeit aufwendig nach gebastelt werden. Aber: Man müsse erst einmal Menschen finden, die das überhaupt leisten können. Aktuell stehen im Miniaturland nur zwei Menschen zur Verfügung, die sich mit den Reparaturen beschäftigen könnten. Alle Schäden zu beheben, könne deshalb bis September dauern. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur - die Polizei hat nur einen zerstörten Zaun der Parkanlage entdeckt.

"Ein bisschen wie ein Tornado"

Mitarbeiter und Bützower seien schockiert: In diesem Projekt stecke so viel Herzblut von Menschen, die heute im Rentenalter seien und immer noch mit ihren Familien ins Miniaturland kommen. Viele, die diese Modelle gebaut hätten, würden auch gar nicht mehr leben, so Czarschka. Sie fühle sich an die Zeit des Tornados erinnert, der vor zehn Jahren den Ort verwüstete: "Das ist so ein bisschen, als wenn durch diese zwei Straßen so ein bisschen der Tornado gefegt wäre - und so fühlen wir uns tatsächlich auch.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock