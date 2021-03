360 neue Corona-Fälle in Hamburg Stand: 29.03.2021 12:18 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Montag 360 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 70 neue Fälle mehr als vor einer Woche und 108 neue Fälle mehr als am Sonntag.

Sonntags und montags ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen, unter anderem weil an Wochenenden weniger getestet wird. Seit Beginn der Pandemie wurden laut Behörde insgesamt 60.350 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können davon inzwischen etwa 52.700 als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert steigt auf 152,1

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen ist weiter gestiegen und liegt nun laut Sozialbehörde bei 152,1. In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben vom Freitag 274 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, 86 Menschen davon liegen auf Intensivstationen. Laut RKI sind in der Hansestadt seit Beginn der Pandemie 1.372 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit ist die Zahl der Todesfälle nicht weiter angestiegen.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

