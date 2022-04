Mai-Demos in Hamburg: Hunderte bei "Klassenfest" in der Schanze Stand: 30.04.2022 17:44 Uhr Für das 1.-Mai-Wochenende sind in Hamburg 24 Demonstrationen angemeldet. Davon stehen drei im Fokus der Polizei.

Vor dem S-Bahnhof Sternschanze versammelten sich am Sonnabendnachmittag mehr als 300 Menschen unter dem Motto "Klassenfest - gegen Staat und Kapital". Die Lage war friedlich. Der aus linksautonomen Kreisen bekannte Veranstalter hatte 500 Teilnehmende angemeldet. Die Polizei erwartete im Vorfeld allerdings 1.000 Demonstrierende - und in den Abendstunden möglicherweise Pyrotechnik, brennende Mülltonnen oder kurzfristige Blockaden.

Am Sonntag zwei größere Kundgebungen

Am Sonntag, dem 1. Mai, hat die Polizei zwei größere Demos im Blick. Der erste Protestzug startet um 16 Uhr und führt durch weite Teile von Wandsbek. Die zweite Demoroute verläuft in Wilhelmsburg vom Inselpark zur Harburger Chaussee, Start ist um 18 Uhr.

Rund 1.000 Polizisten eingeplant

Zu beiden Protesten erwartet das Landeskriminalamt zwischen 1.000 und 1.500 Teilnehmende, unter ihnen auch linksautonome Aktivistinnen und Aktivisten. Rund 1.000 Hamburger Polizisten und Polizistinnen sind für die Mai-Demos eingeplant, aus allen Revieren halten sich zusätzlich etwa 400 Beamte in Alarmbereitschaft.

Auch DGB geht auf die Straße

Zum ersten Mal nach zwei Pandemie-Jahren gelten keine Corona-Regeln für die Demonstrationen am 1.-Mai-Wochenende. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg ruft zum "Tag der Arbeit" zu Kundgebungen auf. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr in Harburg und Bergedorf. Eine Stunde später, um 11 Uhr, laufen die Teilnehmenden in Eimsbüttel, vom Heußweg aus los.

