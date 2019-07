Stand: 11.07.2019 11:37 Uhr

Hybrid-Schiff legt im Hamburger Hafen an

Es ist das erste Kreuzfahrtschiff, das mit Batterietechnik an Bord fahren kann: In Hamburg hat am Donnerstag die 140 Meter lange "Roald Amundsen" angelegt. Das neueste Expeditionsschiff von Hurtigruten kann geräuschlos und laut Reederei emissionsfrei schwimmen - allerdings immer nur mal auf Teilstrecken, danach muss der Dieselmotor angeschmissen werden.

"Roald Amundsen" im Hamburger Hafen NDR 90,3 - 11.07.2019 12:00 Uhr Die "Roald Amundsen" hat am Donnerstag im Hamburger Hafen festgemacht. Das Hybridschiff ist batteriebetrieben und stößt dadurch weniger Schadstoffe aus. Markus Lobsien berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bau hatte sich verzögert

Die "Roald Amundsen" soll demnächst die Nordwestpassage bewältigen, dazu Einsätze in der Arktis und Antarktis. An Bord haben bis zu 530 zahlungskräftige Gäste Platz. Mehrfach mussten erste geplante Reisen ab Hamburg abgesagt werden, weil sich die Fertigstellung des Schiffs um rund ein Jahr verzögert hatte. Mit der "Fridtjof Nansen" und einem weiteren Neubau sind bereits zwei baugleiche Schwesterschiffe in Planung.

Nicht nur Lob von Umweltschützern

Die Umweltschützer vom NABU begrüßen die neue Antriebstechnik: Sie sei ein Schritt in die richtige Richtung und auch noch erweiterbar durch weitere Batterien. Allerdings werde auch auf der "Roald Amundsen" immer wieder mal Marinediesel eingesetzt - laut NABU ohne umfassende Abgasreinigung.

"Roald Amundsen" erstmals in Hamburg NDR 90,3 - 11.07.2019 13:00 Uhr Es fährt nicht nur mit Diesel, sondern auch mit Batteriestrom: Das neue Kreuzfahrtschiff von Hurtigruten hat erstmals im Hamburger Hafen festgemacht. Markus Lobsien berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen LNG bei Schiffen: Jahrzehnte bis Umstellung Flüssiggas in der Schifffahrt? Bis zu einer umfangreichen Umstellung auf klimafreundliche Antriebe dauere es noch Jahrzehnte, meint der wichtigste Branchenverband. (18.06.2019) mehr Flüssiggas-Fähre testet Hamburg - Helgoland Hamburg bekommt testweise eine neue Fährverbindung nach Helgoland: Die MS "Helgoland" mit Platz für 1.000 Passagiere hat ein Antriebssystem, das auf Flüssiggas basiert. (05.05.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.07.2019 | 13:00 Uhr