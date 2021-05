Hamburger Senat hebt die Ausgangssperre auf Stand: 11.05.2021 13:17 Uhr Hamburg hebt die Corona-Notbremse ab Mittwoch auf. Damit entfällt die nächtliche Ausgangsbeschränkung. Ab 0 Uhr in der kommenden Nacht darf die Wohnung nachts wieder verlassen werden.

Für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch bedeutet das konkret: Ab 21 Uhr tritt die Ausgangsbeschränkung in Kraft, um 0 Uhr wird sie dann aufgehoben. Dann könnten sich die Bürgerinnen und Bürger nachts wieder frei auf der Straße bewegen, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag. Er sprach "von einer kleinen Zeitenwende", die sich die Hamburgerinnen und Hamburger in einer "großen Disziplinleistung" hart erarbeitet hätten.

Positive Bilanz zur Ausgangsbeschränkung

Zugleich zog Grote eine positive Bilanz in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen. Die gesunkenen Corona-Zahlen seien ein Erfolg, den sich die Hamburgerinnen und Hamburger sehr stark erarbeitet hätten. "Dafür möchte ich mich bedanken", so der Innensenator. "Die Hamburgerinnen und Hamburger haben die Maßnahmen mitgetragen und akzeptiert." Insgesamt gab es - bis einschließlich Montag - 1.053 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung, 759 Bußgelder wurden in dem Zusammenhang. "Das ist in einer Millionenstadt sehr wenig", sagte Grote. Mit dem Dank verbinde sich aber auch die Bitte, noch ein bisschen von der Disziplin zu bewahren und Hygienemaßnahmen weiter einzuhalten. Die verbliebenen Regelungen seien weiter einzuhalten.

Inzidenz lange genug unter 100

Die Ausgangsbeschränkung galt seit Karfreitag zwischen 21 und 5 Uhr. Voraussetzung für ihre Aufhebung waren fünf Werktage mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Am Dienstag lag der Wert, der die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen abbildet, bei 78,2 und damit den siebten Tag in Folge unter 100. Am Montag hatte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) die Aufhebung der Corona-Notbremse in der Hansestadt bereits angekündigt.

