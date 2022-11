Deutscher Multimediapreis: Neunjähriger Nevio ausgezeichnet Stand: 13.11.2022 14:23 Uhr Für seinen Film "Achtung im Straßenverkehr!" hat der neunjährige Nevio Pikut aus Hamburg beim Deutschen Multimediafestival eine Auszeichnung erhalten.

Der Grundschüler gewann am Sonnabend in Dresden in der Altersgruppe bis zehn Jahre ein Preisgeld von 500 Euro, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Mit seinem Film zeige der Schüler eindrücklich, wie fantasievoll und spannend eine Einführung in die Regeln des Straßenverkehrs sein kann, hieß es.

Nevio jüngster Berwerber

Von allen Nominierten war Nevio der Jüngste. Bewerben konnten sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Es wurden Preise im Gesamtwert von 11.000 Euro vergeben. Der Deutsche Multimediapreis will den aktiven, kreativen und kritischen Umgang junger Menschen mit digitalen Medien sowie mit neuen digitalen Technologien fördern.

Stop-Motion-Film erklärt Kleinsten die Verkehrsregeln

Nevio will mit seinem Film kleineren Kindern die wichtigsten Regeln im Verkehr erklären. Mit einem Tablet, einem Spielteppich und einigen Figuren aus Überraschungseiern hat er einen Stop-Motion-Film erstellt. Dafür hat der Grundschüler in dreieinhalb Stunden mehr als 5.000 Fotos aufgenommen. Werden die einzelnen Bilder hintereinander gesetzt, sieht es so aus als würden sich die Figuren bewegen - wie bei einem Daumenkino. Mithilfe kostenloser Apps hat der Neunjährige die Bilder zu einem Film zusammengefügt und seine Stimme aufgenommen.

