"Bundes-Notbremse": Hamburg im Zweifel strenger Stand: 23.04.2021 06:31 Uhr Hamburg bleibt auf einem strengen Corona-Kurs. Von der "Bundes-Notbremse" wird in der Hansestadt nur umgesetzt, was die bisherigen Regeln noch verschärft. Möglichkeiten für Lockerungen will der Senat nicht nutzen.

Immer lieber ein bisschen strenger, ein bisschen früher, ein bisschen länger bei den Beschränkungen: Das bleibt in Hamburg auch weiterhin das Motto. Jetzt will der Senat zwei Corona-Regelungen kombinieren - die eigene und die der neuen "Bundes-Notbremse". Weit liegen beide nicht auseinander. Wo es Unterscheide gibt, gilt dann künftig aber die jeweils strengere Variante.

Joggen und Spaziergänge nur noch bis Mitternacht

Der Senat will die Verordnung heute noch anpassen. Die Ausgangsbeschränkung gilt in der Hansestadt Stadt weiterhin ab 21 Uhr - und nicht ab 22 Uhr wie im Bundesgesetz. Gleichzeitig gilt dann aber das bundesweite Verbot für Jogging-Runden und Spaziergänge ab Mitternacht.

AUDIO: Wie Hamburg die "Bundes-Notbremse" umsetzen will (1 Min) Wie Hamburg die "Bundes-Notbremse" umsetzen will (1 Min)

In Hamburg dürfen Kinder und Jugendliche nur noch in Fünfer-Gruppen trainieren. Das sagte die Innen- und Sportbehörde NDR 90,3. Trainer und Trainerinnen müssen außerdem vorher einen negativen Schnelltest vorlegen.

Lockerungen in Pflegeheimen ab Sonnabend

Unabhängig vom Bundesgesetz sind in der neuen Corona-Verordnung aber Lockerungen für Senioren- und Pflegeheime vorgesehen. Vollständig geimpfte Bewohner und Bewohnerinnen dürfen sich dann wieder ohne Maske und Abstand treffen. Besucherinnen und Besucher müssen sich weiterhin testen lassen, dürfen aber wie vor der Pandemie täglich kommen.

Grund ist, dass es kaum noch Corona-Fälle in den Einrichtungen gibt, weil sehr viele dort geimpft sind. Die Regelung sollte schon ab Freitag gelten, sie tritt aber erst am Sonnabend in Kraft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.04.2021 | 06:00 Uhr