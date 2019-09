Stand: 30.09.2019 11:57 Uhr

Zug- und Fährausfälle wegen Sturm im Norden

Der erste Herbststurm ist da: Teils bis in den frühen Nachmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen Norddeutschlands mit heftigem Wind. In Niedersachsen hat der Sturm am Morgen den ICE-Verkehr streckenweise lahmgelegt. Bei Wolfsburg fuhr zudem ein ICE am Morgen gegen einen auf die Gleise gestürzten Baum. Nach Angaben eines Bahn-Sprechers wurde dabei der Lokführer leicht verletzt. Auch der Fernverkehr am Hamburger Hauptbahnhof war wegen der Unwetterschäden zeitweilig eingeschränkt. Und auch in Westmecklenburg gibt es Behinderungen durch heruntergestürzte Äste oder umgefallene Bäume. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV ist in Bad Kleinen die Bahnoberleitung beschädigt, sodass auf der Strecke Wismar-Schwerin-Berlin derzeit keine Züge fahren können.

Sturmtief "Mortimer" entwurzelt Bäume 30.09.2019 09:45 Uhr Am Montag ist Sturmtief "Mortimer" über Norddeutschland hinweggefegt - und hat viele Bäume entwurzelt. Der Zugverkehr wurde teilweise lahmgelegt und Autos beschädigt.







4,25 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fähren im Norden fallen aus

Auch der Fahrplan zu den Halligen hat Sturmtief "Mortimer" durcheinandergewirbelt. So fiel die Fähre am Vormittag von Schlüttsiel auf dem Festland nach Langeneß über Hooge aus. Auch die Fährverbindung am Nachmittag von Langeneß über Hooge zurück nach Schlüttsiel wurde wetterbedingt abgesagt. Die Fahrten zur Insel Neuwerk und die zwischen Büsum und Helgoland fallen ebenfalls aus. Und nach Wangerooge entfällt die Fährverbindung von Harlesiel um 14 Uhr, stattdessen gibt es eine zusätzliche Fahrt um 15.30 Uhr. Die Fähre ab Wangerooge um 15 Uhr entfällt. Wegen des starken Windes sind außerdem die Fährverbindungen Warnemünde-Hohe Düne und Kabutzenhof-Gehlsdorf bis auf Weiteres eingestellt.

Behinderungen im Berufsverkehr

Videos 00:36 NDR 90,3 Feuerwehreinsätze nach Starkregen NDR 90,3 Das Sturmtief "Mortimer" hat am Montagmorgen für Starkregen in Hamburg gesorgt. Einige Straßen wurden überflutet. Die Feuerwehr wurde zu vielen Einsätzen gerufen. Video (00:36 min)

Vielerorts ist der Höhepunkt des Unwetters in den Berufsverkehr gefallen. Viele Straßen wurden überflutet. Deswegen sind auch Behinderungen auf den Straßen möglich, sagte DWD-Meteorologe Jürgen Püschel. Ein Problem sei, dass die Bäume noch so viele Blätter tragen und dem Sturm entsprechend Angriffsfläche böten, erklärte der Meteorologe.

Sturm zieht von West nach Ost

Für die Nordseeküste bis in den Bremer Raum war der Sturm-Höhepunkt für den frühen Montagmorgen erwartet worden. In Hamburg und Kiel sollte der Wind bis 10 Uhr am stärksten sein. In Schwerin wurde die heftigste Phase bis 12 Uhr erwartet und im Kreis Vorpommern-Greifswald bis 14 Uhr. Bis zum Morgen galt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes.

Weitere Informationen Prognose: Wie wird das Wetter? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Weiterhin regnerisch und stürmisch

Das stürmische Wetter kommt mit teils kräftigen und gewittrig durchsetzten Regenschauern daher. Wenn der Sturm heute abflaut, sind aber auch aufgelockerte und längere trockene Phasen möglich. Die Höchstwerte liegen zum Wochenstart bei 15 bis 18 Grad Celsius. Auch der Dienstag kommt laut Vorhersage mit dichten Wolken, kaum Sonne und immer wieder, mitunter auch länger anhaltendem und schauerartig oder gewittrig verstärktem Regen daher. Die Höchstwerte reichen von 11 bis 18 Grad. Der Wind weht mancherorts schwach, häufiger auch mäßig bis frisch. Teils sind auch wieder starke bis stürmische Böen möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR//Aktuell | 29.09.2019 | 19:00 Uhr