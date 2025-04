Sprengung am Kraftwerk Moorburg: Neuer Versuch in dieser Woche

Stand: 28.04.2025 14:47 Uhr

Noch in dieser Woche soll am Hamburger Kraftwerk Moorburg das zweite Kesselhaus gesprengt werden. Wann genau, teilten die Hamburger Energiewerke noch nicht mit, aber mit den vorbereitenden Arbeiten ist am Montag begonnen worden.