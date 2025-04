Tödlicher Unfall bei Güstrow: Zwölfjähriger verunglückt mit Motorrad Stand: 28.04.2025 18:20 Uhr Bei einem Motorradunfall im Landkreis Rostock ist am Sonntag ein zwölf Jahre alter Junge gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war er unerlaubterweise mit einem sogenannten Dirtbike und allein unterwegs, andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Tragischer Motorradunfall bei Güstrow (Landkreis Rostock): Ein zwölf Jahre alter Junge ist mit einem kleinen Motorrad tödlich verunglückt. Der Junge kam am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr mit dem Motorrad auf einem unbefestigten Feldweg zwischen Groß Grabow und Klein Grabow bei Krakow am See südlich von Güstrow von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Zwölfjährige starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt derzeit die Polizei.

Eltern wählten den Notruf

Das Leichtkraftrad - ein sogenanntes Dirtbike mit 125 Kubikzentimeter - wurde beschlagnahmt. Zudem war ein Dekra-Gutachter im Einsatz. Genauere Details zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Laut Polizei soll ein Bekannter der Familie den verunglückten Jungen gefunden und die Eltern informiert haben. Sie sollen dann nach ersten Erkenntnissen der Polizei den Notruf alarmiert haben.

Polizei untersucht den Unfall

Warum der Zwölfjährige mit dem Motorrad unterwegs war, wird jetzt genauer untersucht. In Deutschland liegt das gesetzliche Mindestalter für das Fahren eines Motorrads bei 16 Jahren, Kleinkrafträder bis 50 Kubikzentimeter dürfen ab 15 Jahren geführt werden.

Hinweis der Redaktion: Die Polizei hatte zuvor das Alter des Jungen mit 13 Jahren angegeben und sich später korrigiert.

