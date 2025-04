Stand: 28.04.2025 10:38 Uhr Rügenbrücke: Bauarbeiten beginnen

Auf der Rügenbrücke (Landkreis Vorpommern-Rügen) gehen die Arbeiten weiter. Bis Ende Juni gibt es immer wieder Einschränkungen. Der Verkehr wird bis zum 6. Mai 2025 und dann noch einmal vom 19. bis 25. Juni 2025 mit reduzierter Geschwindigkeit über den Standstreifen der B 96 an der Baustelle vorbeigeführt. Die Rügenbrücke sowie die Zu- und Abfahrten der Anschlussstellen Stralsund-Altstadt und Hafen/Ozeaneum bleiben in dieser Zeit befahrbar. An der Brücke werden in den nächsten Wochen turnusmäßige Wartungsarbeiten an der Technik und an den Entwässerungsanlagen des Bauwerkes vorgenommen. Auch eine Brückenprüfung wird es in diesem Zeitraum geben.

Wochenlange Vollsperrung

Eine Vollsperrung der Rügenbrücke ist vom 7. Mai bis 5. Juni 2025 und vom 11. bis 18. Juni 2025 notwendig, so das Straßenbauamt Stralsund. Die Umleitung erfolgt dann von der Abfahrt Hafen/Ozeaneum über den Rügendamm und die Ziegelgrabenbrücke bis zur Abfahrt Altefähr und umgekehrt. In dieser Zeit gelten auch andere Öffnungszeiten für die Schifffahrt. Am Pfingstwochenende soll es aufgrund des zu erwartenden starken Verkehrs keine Vollsperrung geben, heißt es vom Straßenbauamt Stralsund weiter. In diesem Zeitraum wird für jede Fahrtrichtung eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Die Rügenbrücke ist seit knapp 18 Jahren in Betrieb. Der Austausch der Technik der Verkehrssteuerungsanlage sei altersbedingt notwendig und schon in den vergangenen Jahren abschnittsweise von einem Spezialunternehmen ausgeführt worden.

