Stand: 03.06.2019 17:34 Uhr

Unwetter im Norden: Weniger Schäden als befürchtet

Nach dem schönen Sommerwochende ist am Montag eine Gewitterfront über Norddeutschland gezogen. Besonders betroffen war Niedersachsen. Lokal kam es zu Hagel und Sturmböen. Die befürchteten Schäden blieben aber weitgehend aus. Im Tagesverlauf hatte der DWD mehrfach Unwetterwarnungen herausgegeben.

Bilanz nach Tief "Frank" Niedersachsen 18.00 - 03.06.2019 18:00 Uhr Autor/in: Antje Schmidt Am Montag führten Gewitter zu Unfällen, Straßensperrungen und Bränden in Niedersachsen. Vielerorts waren Einsatzkräfte unterwegs, um Brände zu löschen und Straßen zu räumen.







Umgestürzte Bäume, Brände durch Blitzschlag

Bereits am Morgen hatte Tief "Frank" eine leichte Gewitterfront über Westniedersachsen hinweggeschoben, die teilweise aber auch schwere Regenfälle mit sich brachte. Bei Starkregen kam es auf der Autobahn 1 zwischen Cloppenburg und Vechta zu einem schweren Autounfall, bei dem ein 34-jähriger Mann ums Leben kam. In mehreren Landkreisen musste die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume ausrücken, zudem brannten in Langenhagen und in Hannover-Ricklingen zwei Dachstühle. In Laatzen geriet eine Garage in Brand - in allen Fällen werden Blitzeinschläge als Ursache vermutet.

Auch in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern kam es zu Gewittern, die am Abend abzogen.

Es bleibt insgesamt recht sonnig und warm

Am Dienstag soll es wieder freundlicher werden, im Verlauf sind aber auch einzelne Schauer und Gewitter möglich - bei Temperaturen von 18 bis 28 Grad. Am Mittwoch gibt es neben teilweise kräftigen Schauern und Gewittern auch zeitweilig Sonnenschein bei 20 bis 31 Grad. Der Donnerstag startet mit Schauern und Gewittern - im Verlauf des Tages folgt eine Wetterberuhigung. Dazu werden 18 bis 25 Grad erwartet. Das Pfingstwochenende könnte kühl und unbeständig werden, sagte Meteorologe Hartmann. Vor allem am Sonnabend dürfte viel Regen fallen.

