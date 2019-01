Stand: 09.01.2019 10:42 Uhr

Tief "Benjamin": Überschwemmung an Ostseeküste

Nachdem sich Sturmtief "Benjamin" am Dienstag vor allem an der Nordseeküste bemerkbar gemacht hat, gibt es heute an der Ostseeküste eine Sturmflut. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte Pegelstände bis zu 1,30 Meter über Normal erwartet. Kurzzeitige Spitzen darüber sind nicht ausgeschlossen.

Einige Straßen der Lübecker Altstadt wurden überflutet. Betroffen seien insbesondere die Bereiche Obertrave und Bauhof, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Pegelstand habe um 9 Uhr um 1,13 Meter über dem mittleren Wasserstand gelegen. Der Sprecher sagte, dies sei sei eine mittlere Sturmflut, wie sie Lübeck immer wieder mal treffe. Die Bewohner der gefährdeten Gebiete seien gewarnt worden. Das BSH prognostizierte in der Lübecker Bucht im Laufe des Tages Pegelstände von bis zu 1,40 Metern über dem mittleren Wasserstand.

Teile von Wismar unter Wasser

Auch in Wismar überschwemmte die Sturmflut Teile der Stadt. Der Pegelstand stieg dort auf 1,38 Meter über Normalnull, wie ein Pressesprecher der Stadt mitteilte. Am Morgen liefen der Schiffbauerdamm und ein daneben liegender Parkplatz mit Wasser voll. Die Polizei sperrte die betroffenen Bereiche ab. In Rostock sind laut eines Stadtsprechers keine Schäden aufgetreten.

Starkwind-Warnung - aber "Benjamin" zieht ab

Heute gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns Windgeschwindigkeiten von 80 Kilometern in der Stunde. In exponierten Lagen sind schwere Sturmböen um 90 Kilometer pro Stunde möglich. Nach Angaben des BSH soll Sturmtief "Benjamin" nach Südosten abziehen. Heute Mittag werde es voraussichtlich bereits über Südpolen liegen, sodass der Sturm an der Ostseeküste abflauen und das Hochwasser zurückgehen werde, sagte ein BSH-Sprecher. Für die Nordsee besteht nach Angaben des BSH dagegen am Mittwoch keine Sturmflutgefahr mehr.

Glättegefahr vor allem im Harz

Die Temperaturen waren in der Nacht in weiten Teilen Norddeutschlands auf Werte um null Grad gefallen. Deshalb waren die Straßen im Norden vielerorts glatt. Im Harz gab es vergangene Nacht 25 Zentimeter Neuschnee. Da die Straßen entsprechend glatt sind, sollten Lkw-Fahrer den Oberharz meiden, so die Polizei. Die Anlagen der Wurmberg-Seilbahn in Braunlage bleiben laut Betreiber wegen starker Sturmböen heute geschlossen.

S-Bahn fährt gegen auf Gleise gefallenen Baum

Zwischen Stade und Buxtehude fuhr eine S-Bahn der Linie S3 in der Nacht zu Mittwoch gegen einen auf dem Gleis liegenden Baum. Laut Polizei stürzte der Baum bei Dollern durch den Sturm auf das Gleis. Verletzt wurde niemand. Die Fahrgäste mussten aber in Ersatzbusse umsteigen. Die Strecke war zeitweise gesperrt.

Behinderungen im Fährverkehr

Wegen Sturm und Hochwasser kommt es zudem weiter zu Beeinträchtigungen im Fährverkehr. Zwischen Cuxhaven und Helgoland fallen auch heute alle Fahrten aus, wie die Reederei Cassen Eils mitteilte. Am Donnerstag entfällt zudem die Fahrt um 7.30 Uhr nach Cuxhaven. Auch der Fährverkehr zur Insel Wangerooge, der am Dienstag eingestellt wurde, ist wegen der hohen Wasserstände noch bis zum Nachmittag unterbrochen.

Stärkste Böen auf Spiekeroog

Das Sturmtief "Benjamin" hatte Norddeutschland am Dienstag viel Regen beschert - und Sturm mit Böen in Orkanstärke. Nach DWD-Angaben war die ostfriesische Insel Spiekeroog Spitzenreiter bei den Windgeschwindigkeiten. Dort seien Böen mit 119 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Auf Helgoland und Sylt erreichte der Sturm Geschwindigkeiten von bis zu 93 km/h. Am Leuchtturm Kiel wurden bis zu 89 km/h gemessen.

Travemünde: Fähre kracht gegen Anleger

Im Hafen von Lübeck-Travemünde kollidierte am Dienstag eine unter schwedischer Flagge fahrende Fähre mit einem Anleger. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Am Schiff entstand zwei Meter über der Wasserlinie ein etwa 80 mal 40 Zentimeter großes Loch. Zur Unfallzeit habe starker Wind mit Sturmböen geherrscht.

Hamburg: Schäden geringer als erwartet

Auch in Hamburg machte sich der Sturm bemerkbar. Die Elbe überflutete Teile des St.-Pauli-Fischmarkts. Der Scheitel wurde am späten Nachmittag mit 2,08 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht. Im Stadtteil Rahlstedt lösten sich Fassadenteile von einem Haus. Höhenretter der Feuerwehr verhinderten, dass sie auf die Straße fielen. In mehreren Stadtteilen kippten Bäume um und beschädigten geparkte Autos. Hamburgs Feuerwehr teilte mit, dass sich die Schäden insgesamt aber in Grenzen hielten.

