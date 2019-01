Stand: 02.01.2019 12:31 Uhr

Sturmflut an der Ostsee - Verletzte durch Unfälle

Sturmtief "Zeetje" hält die Einsatzkräfte in Teilen Norddeutschlands weiter auf Trab. Für die Ostseeküste gelten Sturmflutwarnungen. Besonders Greifswald, Wismar, Lübeck und Flensburg sind betroffen. Bewohner werden gebeten, auf Rundfunkdurchsagen zu achten oder sich über andere Medien über Gefahren zu informieren. In der vergangenen Nacht gab es infolge des Sturmes mindestens drei Verletzte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie saßen in Autos, die gegen umgestürzte Bäume fuhren.

Wismar: Pegelstände höher als erwartet NDR 1 Radio MV - Mittagsschau kompakt - 02.01.2019 12:00 Uhr Die für die Ostseeküste prognostizierten Pegelstände von 1,20 bis 1,50 Meter sind überschritten worden. In Wismar stieg das Wasser am Mittag auf eine Marke von 1,84 Meter über Normal.







Wasserstand höher als erwartet

In Wismar stieg der Wasserstand am Vormittag auf bis zu 1,80 Meter über Normal, wie ein Stadtsprecher sagte. Damit sei die Sturmflut stärker ausgefallen als am Vortag prognostiziert. Die Menschen seien über Radio aufgefordert worden, ihre Autos aus den gefährdeten Bereichen wegzufahren. Einige Wagen seien abgeschleppt worden. Anwohner erhielten Sandsäcke zum Abdichten ihrer Kellerfenster. Inzwischen habe der Wind nachgelassen, so dass der Höhepunkt der Sturmflut in Wismar möglicherweise erreicht sei.

Das Sturmflutsperrwerk in Greifswald wurde geschlossen, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Greifswalder Bodden in den Ryck strömt.

Probleme auf einigen Zug- und Fähr-Strecken

Wie ein Bahnsprecher in Berlin erklärte, musste die Zugstrecke Wismar-Bad Kleinen am frühen Morgen gesperrt werden, weil Bäume auf die Hochspannungsleitung zu fallen drohten. Obendrein kam es zu Problemen auf der ICE-Strecke Hamburg-Berlin. Ein Zug hatte bei Ludwigslust einen Menschen überfahren. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Mehrere Bahnen auf der Strecke fielen aus.

Auch beim Schiffsverkehr in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Probleme: Die Reederei Hiddensee stellte den Verkehr wetterbedingt für den ganzen Mittwoch ein.

Umgestürzte Bäume auch in Schleswig-Holstein und Hamburg

In Schleswig-Holstein rückte die Feuerwehr seit Dienstagnachmittag zu mindestens 100 Einsätzen aus. Vielerorts fielen dicke Äste auf die Straßen, Bauzäune und Verkehrsschilder flogen herum und Ziegel lösten sich von den Dächern.

In Hamburg musste die Feuerwehr zwei große umgefallene Bäume mit einem Kran von der Straße heben, sie hatten mehrere Autos beschädigt. Zudem holten Einsatzkräfte einen umgekippten Baum aus einer Stromleitung. Im Stadtviertel St. Georg wurde ein Dachfenster durch den Wind gelöst und stürzte herab. An einem achtstöckigen Haus in der Hafencity musste das Baugerüst samt Schutzplane von der Feuerwehr gesichert werden.

Nach dem Sturm kommt Sonne

Wenn der Sturm im Laufe des Mittwochs abgezogen ist, erwartet die Norddeutschen laut Vorhersage bis Donnerstag viel Sonnenschein. Nur zum Emsland hin ist morgen mit mehr Wolken zu rechnen, anfangs auch mit etwas Regen. Die Temperaturen steigen am Donnerstag aber nur noch auf etwa 7 Grad im äußersten Westen und 2 Grad im Osten.

An Neujahr viele Veranstaltungen abgesagt

Etliche Veranstaltungen waren am Neujahrstag wegen des Windes abgesagt worden. In vielen Küstenorten fiel das Anbaden aus. In Niedersachsen stürzten sich auf Norderney 500 Menschen ins sehr kühle Nass. Manche hatten sich für das eiskalte Nordsee-Bad extra verkleidet. In Schleswig-Holstein wurde das winterliche Traditionsschwimmen mancherorts ebenfalls durchgezogen, etwa in Heiligenhafen an der Ostsee oder in Wyk auf Föhr in der Nordsee.

