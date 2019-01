Stand: 08.01.2019 18:36 Uhr

Sturm peitscht den Norden - Jetzt wird's rutschig

Tief "Benjamin" hat Norddeutschland am Dienstag viel Regen beschert und Sturm mit Böen in Orkanstärke. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war die ostfriesische Insel Spiekeroog Spitzenreiter bei den Windgeschwindigkeiten. Dort seien Böen mit 119 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Auf Helgoland und Sylt erreichte der Sturm Geschwindigkeiten von bis zu 93 km/h. Am Leuchtturm Kiel wurden bis zu 89 km/h gemessen. Es gelten Sturmflutwarnungen. Viele Fährverbindungen wurden gestrichen. Inzwischen sei der Höhepunkt des Sturmes überschritten, teilte der DWD mit. "Der Wind wird vor allem im Binnenland spürbar weniger", sagte der Hamburger Meteorologe Michael Knobelsdorf. An den Küsten bleibe es jedoch weiter stürmisch. Außerdem kommt auf die Norddeutschen laut Wettervorhersage nun Schneeregen, Schnee und Glätte zu.

Sturmtief "Benjamin" sorgt für Sturmflut NDR//Aktuell - 08.01.2019 16:00 Uhr Auf den Nordseeinseln und an der Küste tobt sich das Sturmtief "Benjamin" aus, der Fährverkehr ist zum Teil eingestellt. Auch an der Elbe ist mit Hochwasser zu rechnen.







Travemünde: Fähre kracht gegen Anleger

Im Hafen von Lübeck-Travemünde kollidierte am Dienstag eine unter schwedischer Flagge fahrende Fähre mit einem Anleger. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Am Schiff entstand zwei Meter über der Wasserlinie ein etwa 80 mal 40 Zentimeter großes Loch. Gefahrstoffe seien nicht ausgetreten, sagte ein Polizeisprecher. Zur Unfallzeit habe starker Wind mit Sturmböen geherrscht. Nach ersten Erkenntnissen habe der Kapitän die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und dann nicht mehr rechtzeitig abbremsen können.

Sperrwerke geschlossen

Im Kampf gegen die Sturmflut wurden die niedersächsischen Sperrwerke an den Flüssen Ems, Weser und Elbe geschlossen. Wann sie wieder geöffnet werden, hänge von der Entwicklung der Wasserstände ab, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs NLWKN. In der Nacht zum Mittwoch sei erneut mit einer leichten Sturmflut zu rechnen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte für die ostfriesische Küste, das Weser- und Elbegebiet sowie die nordfriesische Küste eine Sturmflutwarnung herausgegeben und Hochwasser-Pegelstände von bis zu etwa zwei Meter über normal vorhergesagt. An der Deutschen Ostseeküste soll es morgen zu einer Sturmflut kommen. Es werden im Westen Werte um 1,15 Meter, im Osten um 1 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. In der Lübecker Bucht können auch Wasserstände um 1,3 Meter über normal auftreten.

Behinderungen im Schiffsverkehr

Wegen Sturm und Hochwasser kommt es zu Beeinträchtigungen im Fährverkehr. Zwischen Cuxhaven und Helgoland fielen alle Fahrten mit der MS "Helgoland" aus, wie die Reederei Cassen Eils mitteilte. Von Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) zu den Halligen fahren laut Wyker Dampfschiff-Reederei ebenfalls keine Fähren. Auch der Fährverkehr zur Insel Wangerooge wurde für heute eingestellt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zwischen Föhr und Amrum sollte es ebenfalls Fahrplanänderungen geben. Der Sylt-Shuttle schränkte den Betrieb ein: Wohnwagengespanne, Pkw mit Anhänger, Lkw mit leeren Anhängern, Lkw mit Gefahrgut sowie Motorräder würden nicht befördert, teilte das Unternehmen mit. Die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen stellte den Betrieb vorübergehend ein. Seit dem frühen Abend läuft der Pendelverkehr zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen aber wieder, wie die Reederei auf ihrer Homepage mitteilte. Auch im Hamburger Hafen wirkte sich der Sturm aus: Mehrere große Containerschiffe durften nicht auslaufen.

Bahnstrecken zeitweise blockiert

In Nordrhein-Westfalen unweit der Landesgrenze zu Niedersachsen fiel ein Baum auf die wichtige Bahnstrecke zwischen Bielefeld und Hannover. Fernzüge zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin wurden zeitweise über Osnabrück umgeleitet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Am späten Nachmittag konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Auch auf der Strecke Hannover-Bremen - in der Nähe von Verden - führte ein Baum auf den Schienen vorübergehend zu einer Streckensperrung.

Hamburg: Schäden geringer als erwartet

In Hamburg lösten sich infolge des Sturmes im Stadtteil Rahlstedt Fassadenteile von einem Haus. Höhenretter der Feuerwehr verhinderten, dass sie auf die Straße fielen. In mehreren Stadtteilen kippten Bäume um und beschädigten geparkte Autos. Hamburgs Feuerwehr teilte mit, dass sich die Schäden insgesamt aber in Grenzen hielten. Offenbar hätten die letzten Stürme schon viele alte Äste aus den Bäumen gefegt. Die Stadtreinigung hatte aber viel zu tun, weil zur Entsorgung bereit gelegte Weihnachtsbäume auf die Straßen wehten. Die Elbe überflutete Teile des St.-Pauli-Fischmarkts. Der Scheitel sei am späten Nachmittag mit 2,08 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht worden, sagte ein BSH-Sprecher.

Suche nach verlorenen Containern unterbrochen

Wegen des Sturms wurde die Suche nach Containern unterbrochen, die der Frachter "MSC Zoe" vorige Woche auf dem Weg nach Bremerhaven verloren hatte. Die Suche nach angespülter Ladung wurde jedoch fortgesetzt, unter anderem mit einem geländegängigen Kettenfahrzeug am Strand der Insel Borkum. Dort seien zahlreiche Einzelteile wie Fahrradschutzbleche, Verpackungsreste und Müll angetrieben, berichteten Mitarbeiter des Havariekommandos.

Videos 01:26 NDR//Aktuell Nach dem Sturm kommen Glätte und Schnee NDR//Aktuell Sturmtief "Benjamin" bringt starke Böen, schwächt jedoch in der Nacht auf Mittwoch ab und kalte Luft aus Skandinavien sorgt dann für glatte Straßen und vereinzelte Schneefälle. Video (01:26 min)

Morgen droht Straßenglätte

Das abziehende Tief "Benjamin" macht nun den Weg frei für kalte Luft aus Skandinavien. In der kommenden Nacht und morgen früh könne es im Norden glatte Straßen geben, warnte Frank Böttcher vom Hamburger Institut für Wetter- und Klimakommunikation. Auch mit Schneefall sei zu rechnen, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern. "Es kann ausgesprochen rutschig werden im Berufsverkehr", sagte Böttcher.

Regen füllt Talsperren

Die Niederschläge haben auch ihr Gutes: Die Trinkwasservorräte in Norddeutschland nehmen wieder zu. Alleine von Montag auf Dienstag liefen mehr als drei Millionen Kubikmeter Wasser in die Westharzer Talsperren. Die Stauseen, die zusammen ein Fassungsvermögen von rund 180 Millionen Kubikmetern haben, waren zu 51 Prozent gefüllt. Mitte Dezember waren es nur etwa 30 Prozent gewesen. Es sei allerdings noch zu früh, um Entwarnung zu geben, sagte eine Sprecherin. Normalerweise seien die Talsperren um diese Jahreszeit zu etwa 70 Prozent gefüllt.

