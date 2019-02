Stand: 05.02.2019 07:33 Uhr

Germania-Insolvenz: Flüge in Laage fallen aus

Die Fluggesellschaft Germania ist zahlungsunfähig und hat den Betrieb komplett eingestellt. Der Insolvenzantrag sei am Montag beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingereicht worden, teilte das Unternehmen mit. In Norddeutschland fallen in Bremen zwei Flüge aus und in Hamburg einer. Auch der Flughafen Rostock-Laage ist betroffen. Die Airline steuerte mehrere Urlaubsziele von Laage aus an. Betroffen sind Flüge, die bis Ende März nach Kreta, Palma de Mallorca, Rhodos, Teneriffa, Hurghada und Warna starten sollten.

Kein Ersatz für direkt gebuchte Tickets

Heute sollte in Laage um 11 Uhr ein Germania-Flug nach Antalya in der Türkei abheben, kurz vor 19 Uhr sollte die Maschine mit Rückreisenden wieder landen. Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich nun schnellstmöglich an ihren Reiseveranstalter wenden. Für Tickets, die direkt bei Germania gekauft wurden, gibt es keinen Ersatz.

Strand- und Städtereisen von Laage aus

Als Grund für die Insolvenz gibt die Airline technische Probleme an den Flugzeugen, Preissteigerungen für Treibstoff und die Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar an. Germania war seit 2012 in Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Reiseziele lagen vor allem in Südeuropa und Nordafrika, aber auch Städtereisen nach Zürich und Wien standen auf dem Programm. Im Jahr 2015 sollte sogar ein Airbus der Fluggesellschaft fest in Laage stationiert werden.

Mehr als vier Millionen Passagiere pro Jahr

Germania ist eine deutsche Fluggesellschaft mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte. Sie wurde 1986 gegründet, seit 2009 ist Berlin der Firmensitz. Auf der Kurz- und Mittelstrecke beförderte die Airline mehr als vier Millionen Passagiere pro Jahr zu mehr als 60 Zielen innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten. Zusammen mit der Schweizer Germania Flugbetrieb AG und der Bulgarian Eagle betrieb Germania zuletzt 37 Flugzeuge.

