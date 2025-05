Kleingärten in SH sind beliebt Stand: 04.05.2025 13:46 Uhr Die Nachfrage nach Kleingärten ist laut Landesverband der Kleingartenvereine groß. Besonders gefragt sind demnach Kleingartenanlagen im Süden des Landes. Dort gebe es Wartezeiten von bis zu drei Jahren.

Kleingärten, häufig auch Schrebergärten genannt, sind in Schleswig-Holstein offenbar nach wie vor sehr beliebt. Die Nachfrage sei groß, berichtet der Landesverband der Kleingartenvereine auf NDR Nachfrage. Besonders gefragt sind die Kleingartenanlagen demnach an Nord- und Ostsee und am Hamburger Rand in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Dort kann es laut Landesverband zu zwei bis drei Jahren Wartezeit kommen. Manche Vereine haben die Wartelisten deshalb sogar schon geschlossen.

Günstige Urlaubsalternative

Aktuell zählt der Verband etwa 30.000 Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in Schleswig-Holstein. Unter ihnen sind demnach immer mehr jüngere Familien, die ihr eigenes Gemüse anbauen. Außerdem gilt das Gärtnern und Entspannen im Kleingarten als günstige Urlaubsalternative - denn nach Angaben der Kleingartenvereine kostet eine Parzelle inklusive Pacht, Strom, Wasser und Mitgliedsbeitrag im Schnitt nur rund 350 Euro im Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Nutzgarten