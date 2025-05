Detonation nur Stunden nach Schuss auf dem Hamburger Kiez Stand: 04.05.2025 20:17 Uhr In Hamburg-St. Pauli ist in der Nacht zu Sonntag vor einem Lokal offenbar ein Sprengsatz detoniert. Mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch, außerdem wurden Autos beschädigt. Stunden zuvor war ganz in der Nähe bereits ein Mann niedergeschossen worden.

Die Erschütterung um kurz vor Mitternacht war so stark, dass sich Gäste in den umliegenden Restaurants und Bars duckten und unter Tischen in Deckung gingen. Am Lokal Freudenhaus in der Hein-Hoyer-Straße zerbarsten die Scheiben im Erdgeschoss, Autos wurden demoliert und eine Frau erlitt ein Knalltrauma, außerdem wurde sie durch Glassplitter verletzt.

Ursache für Detonation noch unklar

Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass der Sprengmeister vor Ort gewesen sei. Bislang ist aber noch unklar, was genau dort explodierte und wer dafür verantwortlich ist. Nur einer Viertelstunde später knallte es mehrfach in der Talstraße, Augenzeugen glaubten, mitten auf dem proppenvollen Kiez werde geschossen - doch laut Polizei waren es nur Böller.

35-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt

Nur ein paar Meter weiter war Stunden zuvor in der Talstraße ein 35-Jähriger niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Kurz vor 17 Uhr am Sonnabend war das Viertel auf dem Kiez wie immer gut besucht und voller Menschen. Augenzeuginnen und Augenzeugen berichteten, dass mehrere Männer aus einem Hauseingang gekommen seien und gestritten hätten. Dann soll einer eine Waffe gezogen und einem Kontrahenten in den Bauch geschossen haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus.

Videos 1 Min Mann auf dem Hamburger Kiez niedergeschossen Gegen 17 Uhr waren am Sonnabend mehrere Menschen in einem Lokal in Streit geraten. Dabei soll ein Schuss einen 35-Jährigen getroffen haben. 1 Min

Täter sind auf der Flucht

Es folgte eine Großfahndung mit zahlreichen Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle. Doch von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Polizistinnen und Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten anschließend die Straßen rund um den Tatort. Der Hintergrund des blutigen Streits ist noch völlig unklar. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Kontrahenten kannten. Es gibt allerdings derzeit keine Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang zu der Explosion gibt.

AUDIO: Polizei ermittelt nach Explosion und Schuss auf dem Kiez (1 Min) Polizei ermittelt nach Explosion und Schuss auf dem Kiez (1 Min)

