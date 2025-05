Bützow erinnert an den verheerenden Tornado im Mai 2015 Stand: 04.05.2025 11:53 Uhr In Bützow wird heute und morgen an den verheerenden Tornado vor zehn Jahren erinnert. Am 5. Mai 2015 hatte er in der mecklenburgischen Kleinstadt innerhalb weniger Minuten zahlreiche Häuser zerstört.

Mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche hat in Bützow am Sonntag das Gedenken an den verheerenden Tornado begonnen, der vor zehn Jahren mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde über die Stadt hergezogen ist. Am Abend des 5. Mai 2015 zerstörte er innerhalb weniger Minuten weite Teile der Innenstadt. 30 Menschen wurden verletzt, mehrere hundert Gebäude wurden beschädigt. Wie durch ein Wunder kam niemand ums Leben. Der Sachschaden lag bei mehr als 40 Millionen Euro.

Ausstellung im Kunsthaus

Der Mensch könne sich gegen mancherlei Risiken absichern, hieß es in der Predigt in der Stiftskirche, aber gegen solche Naturereignisse sei er machtlos. Nach dem Gottesdienst kamen Zeitzeugen zu Wort, die auch von ihrer Todesangst berichteten, die sie während des Tornados ausstehen mussten. Raum für Erinnerungen bieten zudem zwei Ausstellungen. Im Kunsthaus stellen fünf regionale Künstler ihre Werke aus, in denen sie sich mit dem Tornado und seinen Folgen auseinandergesetzt haben. Das Krumme Haus widmet sich vom am 18. Mai an ebenfalls dem Jahrhundertsturm. Außerdem wird es am Montag, dem konkreten Jahrestag, um 18.30 Uhr eine Andacht geben – genau zu der Zeit, als der Tornado über Bützow tobte.

Schneise der Verwüstung durch die Innenstadt

Nur acht Minuten brauchte der Tornado der Stärke F3, um eine Schneise der Verwüstung durch die Kleinstadt zu ziehen. Nahezu die gesamte Innenstadt legte er in Trümmer. Dutzende Autos wurden demoliert, zahlreiche Bäume entwurzelt, mehr als 100 Gebäude abgedeckt oder schwer beschädigt - darunter das Rathaus und die Stiftskirche. Nach dem Tornado lagen Tausende zersplitterte Dachziegel auf den Straßen, Fassaden waren von Trümmerteilen durchlöchert, Fenster und Türen eingedrückt.

