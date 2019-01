Stand: 20.01.2019 13:17 Uhr

Blutmond: Totale Mondfinsternis im Norden

Die letzte Mondfinsternis ist noch gar nicht lange her, da bahnt sich schon die nächste an: Am frühen Montagmorgen schiebt sich die Erde zwischen Mond und Sonne. Der Erdtrabant liegt dann für kurze Zeit im Schatten der Erde und erhält kein Licht mehr von der Sonne. Der Mond erscheint jedoch nicht völlig verdunkelt, sondern leuchtet aufgrund des roten Streulichts der Sonne aus der Erdatmosphäre als sogenannter Blutmond. Nach Angaben der Sternwarte Neumünster handelt es sich um die einzige in Deutschland sichtbare totale Mondfinsternis des Jahres. Die Wetter-Prognose ist jedenfalls gut, sagt Andreas Hänel, Leiter des Planetariums Osnabrück. "Die Mondfinsternis wird überall gut zu sehen sein. Man sollte jedoch zur Beobachtung einen dunklen Ort aufsuchen, am besten mit freiem Blick nach Westen."

So gelingt das Blutmond-Foto Die totale Mondfinsternis wird im Norden wahrscheinlich gut zu sehen sein. Doch wie gelingt ein gutes Foto des Blutmondes? NDR.de gibt Tipps für gute Bilder.







Und wer das Spektakel nicht allein ansehen mag, für den bieten Sternwarten und Planetarien gemeinsames Blutmond-Gucken.

Hier eine Übersicht für Norddeutschland:

Hannover (Am Lindener Berge 27)

Papenburg (Bethlehem rechts 51b)

Osnabrück (Klaus-Strick-Weg 10)

St. Andreasberg (Clausthaler Straße 11)

Demmin (Sandbergtannen 1b)

Rostock (Nelkenweg 6)

Um 3.37 Uhr geht's los

Wer etwas sehen will, muss aber sehr früh aufstehen: Um 3.37 Uhr in der Nacht beginnt die Erde, sich zwischen Sonne und Mond zu schieben. Ab 5.41 Uhr beginnt die totale Phase der Mondfinsternis. Der Vollmond schrumpft zu einer Sichel. Eine Stunde später gegen 6.12 Uhr ist er dann ganz in den Kernschatten der Erde gewandert. Der Blutmond ist dann rund eine halbe Stunde zu sehen, um 7.51 Uhr schließlich tritt der Mond aus dem Kernschatten aus. Und wer nicht so früh aufstehen mag oder bei der Arbeit ist, für den gibt es auf NDR.de im Anschluss die Mondfinsternis im Zeitraffer-Video. Die nächste sichtbare totale Mondfinsternis gibt es nämlich erst wieder am 31. Dezember 2028.

Blutmond 2018: Das Spektakel im Zeitraffer 28.07.2018 01:30 Uhr Autor/in: Alexander Brodeßer Wenn der Mond in den Schatten der Erde eintaucht, beginnt die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Sehen Sie hier die 103 Minuten im Zeitraffer.







