Stand: 21.10.2024 15:59 Uhr "Der Pianist" - Janusz Olejniczak ist gestorben

Der polnische Musiker und Schauspieler Janusz Olejniczak, der 2002 die Klavierstücke in dem Oscar-prämierten Film "Der Pianist" spielte, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Seine Familie teilte am Montag mit, Olejniczak sei am Sonntag einem Herzinfarkt erlegen. Olejniczaks internationale Karriere begann 1970, als er im Alter von nur 18 Jahren Preisträger des 8. Internationalen Frederic-Chopin-Klavierwettbewerbs in Warschau wurde. Im Jahr 2002 nahm Olejniczak die Klavierparts für Roman Polanskis "Der Pianist" auf. In dem Film, für den Polanski den Oscar für die beste Regie und Adrien Brody den für den besten Schauspieler erhielt, sind seine Hände beim Klavierspiel zu sehen. | Sendebezug: 21.10.2024 15:30 | NDR Kultur