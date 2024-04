Stand: 04.04.2024 13:31 Uhr 300 Jahre Kant: Sonderausstellung beginnt in Lüneburg

Das Ostpreußische Landesmuseum widmet sich ab 18. April mit der Sonderausstellung "Kant300 - ein Leben in Königsberg" dem berühmten Denker Immanuel Kant (1724-1804). Anlass ist der 300. Geburtstag des Philosophen am 22. April. "Die Schau wird mehrere Objekte zeigen aus dem direkten Umfeld oder sogar persönlich von Kant, die noch nie der Öffentlichkeit gezeigt wurden", so Museumsdirektor Joachim Mähnert. In einer Abteilung werde zudem Kants Philosophie vorgestellt, etwa Aspekte seiner Erkenntnistheorie, seiner Ethik und seiner politisch-völkerrechtlichen Thesen. | Sendebezug: | 04.04.2024 12:30 | NDR 1 Niedersachsen