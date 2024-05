Jetzt live: Alan Gilbert dirigiert Beethovens Neunte beim IMF Sendedatum: 03.05.2024 20:00 Uhr Krieg und Frieden: Im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg spannt Alan Gilbert den Bogen von Schönberg bis Beethoven. Sprecher Dominique Horwitz ergänzt die Riege der hochkarätigen Solist:innen.

Konzert im Livestream

Das Konzert wird live hier im Videostream und auf NDR Kultur übertragen. Das Video zum Nachschauen finden Sie zeitnah auf dieser Seite.

Schönbergs Mahnmal: Hebräisches Gebet wider deutsche Befehle

Es hat nur die Dauer von sieben Minuten und ist trotzdem monumental: Arnold Schönbergs Melodram "Ein Überlebender aus Warschau". Das Werk beginnt gleich mit einem heftigen Trompetensignal. Der wieder zum jüdischen Glauben zurückgekehrte Komponist hatte es 1947 als Mahnmal zum Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto geschaffen. In seine Musik mischt sich die Schilderung eines in der Kanalisation verborgenen Erzählers, daneben deutsche Befehle, martialische Rhythmen - und schließlich die hoffnungsvollen hebräischen Worte des "Schma Jisrael", mit dem die Juden sich auf den Tod vorbereiten.

AUDIO: Schönberg: Ein Überlebender aus Warschau | Klassik to Go (5 Min) Schönberg: Ein Überlebender aus Warschau | Klassik to Go (5 Min)

Horwitz, Phillips, Romberger: Klangvolle Namen

Dominique Horwitz, selbst Sohn jüdischer Eltern, verkörpert den Sprecher. Wie kaum ein Zweiter ist der französisch-deutsche Schauspieler und Chansonier gefragt, wenn es um musikalisch-literarische Werke geht - von Tom Waits "Black Rider" bis zu Strawinskys "Geschichte vom Soldaten". Auch die Solistinnen und Solisten des zweiten Programmteils haben klangvolle Namen, unter ihnen sind die US-amerikanische Sopranistin Susanna Phillips, die Altistin Gerhild Romberger und der Bariton Michael Nagy.

Beethovens Neunte: Weltberühmtes Finale

"Krieg und Frieden" - unter dem Motto steht das Internationale Musikfest Hamburg, und so legt Chefdirigent Alan Gilbert mit seinem NDR Elbphilharmonie Orchester den Schwerpunkt auf ein Werk der Hoffnung und Brüderlichkeit: Ludwig van Beethovens weltberühmte Neunte Sinfonie. Ihr furioses Finale gipfelt in Friedrich Schillers Versen "Alle Menschen werden Brüder", die sich gegen alle zerstörerischen Kräfte durchsetzen. Die Sinfonie im großen Jubelchor enden zu lassen: damit traf Beethoven nicht nur zu seiner Zeit einen Nerv. Heute kennt jeder seine Melodie als Europahymne. Sogar die Länge der Compact Disc wurde danach ausgerichtet, dass sie Beethovens überdimensionierte Neunte ohne Unterbrechung abspielen konnte.

AUDIO: Beethoven: Sinfonie Nr. 9 | Klassik to Go (6 Min) Beethoven: Sinfonie Nr. 9 | Klassik to Go (6 Min)

