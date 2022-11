Sendedatum: 02.09.2022 21:05 Uhr Hörspiel: "Seker is seker - Folge 16: Fro Dood

Die temperamentvolle und umtriebige Jackie Theeßen liebt ihren Beruf bei der NordicSecur. Das spüren auch ihre Kunden in der Stadt und dem Umland, die sich bei "ihrer" Versicherungsvertreterin gut aufgehoben fühlen. Mit ihrer zuversichtlichen Einstellung getreu dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht" gewinnt sie schnell das Vertrauen ihrer Klientel, die unterschiedlicher nicht sein könnte und die die warmherzige Jackie manchmal vor beinahe unlösbare Aufgaben stellt.

Folge 16: "Fro Dood"

Freisprechanlagen im Auto sind eine sinnvolle Sache, doch was, wenn sie defekt sind und dennoch Anrufe hereinkommen? Der kurzentschlossene Griff zum Handy während der Fahrt hat für die pflichtbewusste Jackie fatale Folgen, denn es stellt sich Besuch von einer Person ein, der man im Leben nicht begegnen möchte. Jackie behilft sich in ihrem nebelhaften Zustand mit der Methode, die sie als Versicherungsagentin wie im Schlaf beherrscht: Vermeintlich unumstößliche Vertragsregeln neu zu interpretieren.

Über den Autor

Frank Grupe (geboren1952) wuchs in Bremen auf. Mit 17 begann er die Schauspielerei und machte dann praktisch alles, was mit Theater zu tun hat – alles zwischen Straßentheater und stellvertretender Intendanz. Er spielt nach wie vor, inszeniert und schreibt Stücke und Hörspiele in Hoch- und Plattdeutsch. Bis 2018 war er Oberspielleiter des Ohnsorg Theaters in Hamburg.

Mitwirkende

Sandra Keck: Jackie Theeßen, Versicherungsvertreterin

Konstantin Graudus: Lorenz Jungblut, Büroleiter

Birgit Bockmann: Evelyn Theeßen, Jackies Mutter

Musik: Verena Guido

Technische Realisation: Kerstin Düring, Jonatan Frieden und Kay Poppe

Regieassistenz: Sarah Veith

Regie: Ilka Bartels

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR

Erstsendung: 18.09.2022 Produktion: Radio Bremen / NDR 2022

