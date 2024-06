Stand: 02.08.2024 18:05 Uhr Hörspiel: "Seker is seker - Folge 21: Hör mal 'n beten to!"

Die temperamentvolle und umtriebige Jackie Theeßen liebt ihren Beruf bei der NordicSecur. Das spüren auch ihre Kunden in der Stadt und dem Umland, die sich bei "ihrer" Versicherungsvertreterin gut aufgehoben fühlen. Mit ihrer zuversichtlichen Einstellung getreu dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht" gewinnt sie schnell das Vertrauen ihrer Klientel, die unterschiedlicher nicht sein könnte und die die warmherzige Jackie manchmal vor beinahe unlösbare Aufgaben stellt.

Folge 21: "Hör mal 'n beten to!"

"Viele Menschen haben das Bedürfnis, einfach mal mit jemandem zu reden." Davon ist Frau Wortmann-Liesegang, die ehrenamtlich einen Posten im "Zuhörladen" bekleidet, überzeugt, und der Zulauf an Menschen, die ihren Verein besuchen, gibt ihr Recht. Doch auch sie nimmt manchmal Geschichten mit nach Hause, über die sie noch lange nachdenken muss. Für Jackie bringt der Besuch dieser Kundin einiges an Erkenntnissen mit sich.

Das aktuelle Hörspiel in der ARD Audiothek

Sendetermine Freitag, 2. August, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 2. August, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 4. August, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 4. August, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 5. August, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 7. August, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Frank Grupe (geboren1952) wuchs in Bremen auf. Mit 17 begann er die Schauspielerei und machte dann praktisch alles, was mit Theater zu tun hat - alles zwischen Straßentheater und stellvertretender Intendanz. Bis 2018 war er Oberspielleiter des Ohnsorg Theaters in Hamburg. Er spielt nach wie vor, inszeniert und schreibt Stücke und Hörspiele in Hoch- und Plattdeutsch.

Mitwirkende

Sandra Keck: Jackie Theeßen, Versicherungsvertreterin

Konstantin Graudus: Lorenz Jungbluth, Büroleiter

Meike Meiners: Beate Wortmann-Liesegang, Zuhörerin

Frank Grupe: Rainer, Telekommunikationstechniker

Musik: Verena Guido

Technische Realisation: Kay Poppe

Regie: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und NDR 2024

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 07.08.2024 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele