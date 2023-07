Stand: 07.10.2019 19:05 Uhr Hörspiel: "Seker is seker - Folge 2: Fahrstohl na baven"

Die temperamentvolle und umtriebige Jackie Theeßen liebt ihren Beruf bei der NordicSecur. Das spüren auch ihre Kunden in der Stadt und dem Umland, die sich bei "ihrer" Versicherungsvertreterin gut aufgehoben fühlen. Mit ihrer zuversichtlichen Einstellung getreu dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht" gewinnt sie schnell das Vertrauen ihrer Klientel, die unterschiedlicher nicht sein könnte und die die warmherzige Jackie manchmal vor beinahe unlösbare Aufgaben stellt.

Zweite Folge: "Fahrstohl na baven"

Ein wichtiges Kundengespräch liegt an, doch der Fahrstuhl bleibt stecken. Jackie, Rudolf Hintzpeter und die junge Ayla versuchen ihr Bestes, mit der heiklen Situation umzugehen. Wie aber soll man entspannt bleiben, wenn der eine an Klaustrophobie leidet und sich bei der schwangeren Ayla just in diesem Moment die Wehen melden? Jackies ganzes Improvisationstalent ist gefragt!

Ein Niederdeutsches Hörspiel von Frank Grupe.

Die Sendetermine Freitag, 04.10.2019, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 06.10.2019, 18.05 Uhr, Radio Bremen Zwei

Sonntag, 06.10.2019, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 07.10.2019, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 07.10.2019, 21.05 Uhr, Radio Bremen Zwei

Mittwoch, 09.10.2019, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Mitwirkende

Sandra Keck - Jackie Theeßen

Konstantin Graudus - Büroleiter

Stefanie Fromm - Ayla

Jürgen Uter - Rudolf Hintzpeter

Redaktion und Regie: Ilka Bartels

Regieassistenz: Anne Abendroth

Ton/Technik: Markus Freund und Corinna Kammerer

Musik: Verena Guido

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR 2019

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 07.10.2019 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele