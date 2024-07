Stand: 16.07.2024 15:42 Uhr Hörspiel: "Seker is seker - Folge 23: Op Platt seggt wi"

Die temperamentvolle und umtriebige Jackie Theeßen liebt ihren Beruf bei der NordicSecur. Das spüren auch ihre Kunden in der Stadt und dem Umland, die sich bei "ihrer" Versicherungsvertreterin gut aufgehoben fühlen. Mit ihrer zuversichtlichen Einstellung getreu dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht" gewinnt sie schnell das Vertrauen ihrer Klientel, die unterschiedlicher nicht sein könnte und die die warmherzige Jackie manchmal vor beinahe unlösbare Aufgaben stellt.

Folge 23: "Op Platt seggt wi"

Dass der Büroleiter Lorenz seiner Kollegin Jackie gerne die etwas arbeitsaufwendigeren Fälle über die Ohren hängt, ist Jackie gewohnt und der geheimnisvolle Neukunde scheint in der Tat eine Herausforderung zu sein. Doch eigentlich hat Jackie andere Baustellen: Ausgerechnet sie wird im Bewegungsbad von zwei - wie Jackie findet - komplett durchgeknallten Kursteilnehmerinnen gemobbt. Überhaupt gebärdet sich ihr Umfeld seit ein paar Tagen äußerst seltsam, denn alle wollen unbedingt bei einem Preisausschreiben gewinnen...

Sendetermine Freitag, 30. August, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 30. August, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 1. September, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 1. September, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 2. September, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 2. September, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 4. September, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin:

Helga Bürster, geboren 1961, studierte Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft und Geschichte und lebt als Schriftstellerin in der Wildeshauser Geest. Sie schreibt hoch- und niederdeutsch in verschiedenen Genres, u.a. Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele. Im Herbst 2023 erschien ihr jüngster Roman "Als wir an Wunder glaubten" im Insel Verlag.

Mitwirkende

Sandra Keck: Jackie Theeßen, Versicherungsvertreterin

Konstantin Graudus: Lorenz Jungbluth, Büroleiter

Birgit Bockmann: Evelyn Theeßen, Jackies Mutter

Birte Kretschmer: Mareike, Besucherin im Bewegungsbad

Beate Kiupel: Fro Hertha, Besucherin im Bewegungsbad, Hackerin

Yared Dibaba: Yared Dibaba

Katja Brügger: Ärztin in der Notaufnahme

Musik: Verena Guido

Technische Realisation: Kay Poppe

Regie: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und NDR 2024

