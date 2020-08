Stand: 08.07.2020 13:24 Uhr - NDR 90,3

Hörspiel: "Seker is seker - Folge 5: Berufsrisiko"

Versicherungsagentin Jackie Theeßen von der Nordic-Secur wird zu einem neuen Kunden gebeten. Es handelt sich um Giuseppe, der in einem italienischen Restaurant arbeitet und Angst vor Berufsunfähigkeit hat. Er entpuppt sich als schillernde Persönlichkeit, und seine Angst scheint durchaus realistisch, denn seine Tätigkeit ist offenbar sehr schwer zu beschreiben!

Ein Niederdeutsches Hörspiel von Frank Grupe.

Die Sendetermine Freitag, 04.09.2020, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 06.09.2020, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 06.09.2020, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 07.09.2020, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 09.09.2020, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Frank Grupe (geb. 1954) wuchs in Bremen auf. Mit 17 begann er die Schauspielerei und machte dann praktisch alles, was mit Theater zu tun hat - alles zwischen Straßentheater und stellvertretender Intendanz. Er spielt nach wie vor, inszeniert, schreibt Stücke und Hörspiele in Hoch- und Plattdeutsch. Er lebt in Hamburg.

Mitwirkende

Sandra Keck: Jackie Theeßen

Konstantin Graudus: Büroleiter Lorenz Jungbluth

Peter Kaempfe: Giuseppe

Birgit Bockmann: Jackies Mutter

Beate Kiupel: Küchenhilfe Maria

Musik: Verena Guido

Assistenz: Kerstin Düring

Regie: Hans-Helge Ott

Redaktion: Hans-Helge Ott

Erstsendung: 06.09.2020

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR

Weitere Informationen Die Welt snackt Platt Alles rund um das Thema Plattdeutsch bei NDR.de: plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Nachrichten. Alles auf einem Blick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 09.09.2020 | 21:05 Uhr