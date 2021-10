Sendedatum: 29.10.2021 21:05 Uhr Hörspiel: "Seker is seker - Folge 12: Keerls"

Jackies monatlicher "Mädelsabend" steht an. Zotige Sprüche über das andere Geschlecht in vertrauter Runde sind an der Tagesordnung und auch Jackie ist um den einen oder anderen Spruch nicht verlegen. Doch wie viel Respekt und Toleranz erwartet sie eigentlich selbst von ihrem Gegenüber? Die Begegnung mit dem Neukunden Jochen, alias Loretta, einer Travestiekünstlerin und der Inhalt der abendlichen Show gibt Jackie einiges zu denken.

Die temperamentvolle und umtriebige Jackie Theeßen liebt ihren Beruf bei der NordicSecur. Das spüren auch ihre Kunden in der Stadt und dem Umland, die sich bei "ihrer" Versicherungsvertreterin gut aufgehoben fühlen. Mit ihrer zuversichtlichen Einstellung getreu dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht" gewinnt sie schnell das Vertrauen ihrer Klientel, die unterschiedlicher nicht sein könnte und die die warmherzige Jackie manchmal vor beinahe unlösbare Aufgaben stellt.

Die Sendetermine Freitag, 29.10.2021, 18.05 Uhr, NDR Plus

Freitag, 29.10.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 31.10.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 01.11.2021, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 01.11.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 03.11.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Hans Helge Ott (geboren 1951) war ein "Funkkind", das heißt er spielte schon als Junge Kinderrollen bei Radio Bremen. Nach seinem Grafikdesign-Studium schrieb und inszenierte er für Funk, Fernsehen und Theater. Bis zu seinem Ruhestand 2016 betreute er 15 Jahre als Redakteur das Niederdeutsche Hörspiel, das Radio Bremen und der NDR gemeinsam senden. Heute arbeitet er als freier Autor und Regisseur.

Mitwirkende

Sandra Keck: Jackie Theeßen, Versicherungsvertreterin

Konstantin Graudus: Lorenz Jungblut, Büroleiter

Nils Owe Krack: Jochen Günzelmann, Travestiekünstler

Kerstin Westphal: Helene, PR Fachfrau

Stefanie Fromm: Maggie, Krankenschwester

Dirk Böhling: Birger, Verehrer von Maggie

Markus Gillich: Empfangsmann

Musik: Verena Guido

Ton & Technik: Kay Poppe & Jonatan Frieden

Assistenz: Kerstin Düring

Regie: Ilka Bartels

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR

