Sendedatum: 25.09.2019 21:05 Uhr Hörspiel: "Seker is seker - Folge 1: Mien Fründ, de Boom"

Die temperamentvolle und umtriebige Jackie Theeßen liebt ihren Beruf bei der NordicSecur. Das spüren auch ihre Kunden in der Stadt und dem Umland, die sich bei "ihrer" Versicherungsvertreterin gut aufgehoben fühlen. Mit ihrer zuversichtlichen Einstellung getreu dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht" gewinnt sie schnell das Vertrauen ihrer Klientel, die unterschiedlicher nicht sein könnte und die die warmherzige Jackie manchmal vor beinahe unlösbare Aufgaben stellt.

Erste Folge: "Mien Fründ, de Boom"

Eine umgestürzte Buche wird zum Streitpunkt verfeindeter Nachbarn. Jackie, die versucht herauszufinden, wie ein vermeintlich gesunder Baum ohne Sturm einfach so umkippen kann, kommt kaum zum Nachdenken, prasseln die gegenseitigen Vorwürfe der Streithähne fast wie in Zeitraffer auf sie ein. Dabei waren Adam Adams und Bernd Behrends früher nicht nur "ziemlich beste Freunde", sondern auch Kollegen in ihrer erfolgreichen Band "A & B".

Ein Niederdeutsches Hörspiel von Hugo Rendler.

Die Sendetermine Freitag, 20.09.2019, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 22.09.2019, 18.05 Uhr, Radio Bremen Zwei

Sonntag, 22.09.2019, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 23.09.2019, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 23.09.2019, 21.05 Uhr, Radio Bremen Zwei

Mittwoch, 25.09.2019, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Hugo Rendler (geboren 1957) absolvierte vor seinem Studium der Mathematik und Philosophie eine Ausbildung als Krankenpfleger. Seit fast 20 Jahren schreibt er überwiegend für den Funk und fürs Theater. Der überzeugte Hutträger lebt als freier Autor in Ihringen am Kaiserstuhl, ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Mitwirkende

Sandra Keck - Jackie Theeßen

Konstantin Graudus - Büroleiter

Jasper Vogt - Bernd Behrends

Peter Kaempfe - Adam Adams

Meike Meiners - Babs Adams

Wilfried Dziallas: Arno Schulze-Rohrbach

Redaktion und Regie: Ilka Bartels

Regieassistenz: Anne Abendroth

Ton/Technik: Kai Schliekelmann

Musik: Verena Guido

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR 2019

