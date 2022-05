Stand: 13.05.2022 09:30 Uhr Warnstreiks bi de Kitas

Vele Hamborger Öllern vun lütte Kinner mööt sik vundaag wedder wat anpassen, denn de Warnstreiks in’e Kitas gaht wieder. Un dat gellt ok för welk vun de sozialen Deensten. Bi de Elvkinner blifft dorüm jede föffte Steed dicht. Annere Drägers, so as de Arbeiter-Samariter-Bund oder Asklepios, de beedt dat Oppassen hier un dor blots för Nootfäll an. Alltohoop geiht dat üm en Tarifverdrag, de för ganz Düütschland gellen deit.

