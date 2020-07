Wi sünd Platt

"Wi sünd Platt!" - sagt Ilka Brüggemann und meint damit: Wir bei NDR 1 Niedersachsen stehen für Plattdeutsch! Im Podcast geht es jedes Mal mit einem Talk-Gast um Themen von Aktuell bis Allgemein. Da schnackt man mal über Politik oder Plattneuigkeiten, mal über Kind und Kegel, Reisen, Essen und Trinken oder die Beziehung. Und: Es gibt verschiedene Rubriken. Zum Beispiel in "Ik bün platt": Worüber war man überrascht oder verärgert, was hat einen im wahrsten Sinn des Wortes "platt" gemacht? Wir fragen "Büst du platt?". In "Sünd Ji platt" testen wird die Sprachkenntnisse anderer, und in "Se sünd platt!" geht es um Kunst und Kultur. Natürlich alles auf Platt.