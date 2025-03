Stand: 13.03.2025 10:21 Uhr Hörspiel: "De Lokföhrer"

Michaels Vater ist gestorben und Michael kehrt noch einmal in das Haus zurück, in dem er eine freudlose Kindheit verbrachte. Besonders das Spielen mit der Eisenbahn und allem, was mit dem Thema Bahn zu tun hatte, wurde ihm von Walter, seinem jähzornigen Vater, verboten. Der Junge weiß nur: Walters eigener Vater Karl, der Lokführer, ist im Krieg "im Gleis geblieben".

Das Schweigen über diese Begebenheit zieht sich wie ein dunkler Schatten durch die Familiengeschichte. Alle haben gelernt, keine Fragen darüber zu stellen. Die Briefe von Michaels Großvater, dem jungen Karl, bringen die Wahrheit ans Licht: Der von der Reichsbahn begeisterte Karl wünschte sich nichts sehnlicher, als Lokführer zu werden. Doch der Traum wurde zum Alptraum, als er 1942 seine erste Fahrt zu einem Ort der Vernichtung antrat.

Sendetermine Freitag, 09.05.2025, 21.05 Uhr NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 11.05.2025, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 11.05.2025, 20.05, NDR 1 Radio MV

Montag, 12.05.2025, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 14.05.2025, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Der Autor

Dirk Böhling (geb. 1964 in Plön, Schleswig-Holstein) ist Schauspieler, Regisseur, Autor, Radio-Moderator und Sänger. Er inszeniert Schauspiel- und Musiktheater, schreibt für die Bühne und tanzt auf mindestens hundert weiteren Hochzeiten. "De Lokföhrer" ist sein zweites niederdeutsches Hörspiel.

Mitwirkende

Erkki Hopf: Michael Berhmann

Sandra Keck: Heike Behrmann-Schumacher

Meike Meiners: Lina Behrmann

Frank Jordan: Walter Behrmann

Marco Reimers: Karl Behrmann, Lokführer

Radiostimme: Sabine Urban

Regie: Dirk Böhling

Produktion: Radio Bremen und NDR 2025

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 14.05.2025 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele