Abonnieren Sie die NDR Platt-Post

Du müchst geern de Platt-Post vun'n NDR in Dien digitalen Breefkasten kriegen? Wenn dat so is, denn kannst Du Di hier dorto mit Dien Emailadress anmellen. Denn kriggst mehrmals in't Johr Post vun'n NDR in Form vun en E-Mail. Dor steiht denn allens dat binnen, wat dat Nees an Platt geven deit bi uns. Kössen deit de NDR Platt-Post nix.

Dormit wi seker ween köönt, dat Du dat ok würklich sülvst weerst, de sik anmellt hett, muttst Du noch eenmal "Ja!" dorto seggen. Dorto hebbt Di en Email toschickt. In düsse Email is een Link. Wenn Du op düssen Link klickem deist, denn geiht dat los. Denn kriggst Du uns NDR Platt-Post.

Die Eingabe Ihrer Mail-Adresse reicht aus. Anschließend erhalten Sie automatisch eine E-Mail mit einem Link, um das Abonnement zu bestätigen.

Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden.

Empfänger E-Mail Adresse: * Aktion: * Anmelden Abmelden Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch