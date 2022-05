Stand: 12.05.2022 09:30 Uhr Drapen vun’e Butenministers

De Butenministers vun de G7-Länner snackt över dat, wat op den Krieg in’e Ukrain totiets op nakamen deit. Se draapt sik vundaag in Sleswig-Holsteen. Bunns-Butenministersch Annalena Baerbock hett jüm na dat Slott Weißenhaus an’e Ostsee hen inlaadt. Blangen anner Saken schall dat dor ok üm gahn, woans een de Minschen, liekers de Krieg noch in Gang is, mit Energie un Levensmiddel versorgen kann. Ok de Butenministers vun’e Ukrain un de Republik Moldau schüllt as Gäst an dat Drapen an deelnehmen.

// Stand: 12.05.2022, Kl. 9:30

