Stand: 12.05.2022 09:30 Uhr Ideen för Eidelsteed söcht

Woans kann de Middelpunkt vun Eidelsteed beter maakt warrn, so dat een dat Ganze goot ankieken kann? Dorför warrt vundaag Ideen söcht. Na den Ümbo vun dat Börgerhuus sünd nu de Ecken drümrüm an’e Reeg. Twüschen Klock twölf un Klock veer hüüt Namiddag köönt de Lüüd in Eidelsteed Vörslääg maken an en Info-Pavillon. Alltohoop staht för de Ümboarbeiden goot 670.000 Euro praat.

