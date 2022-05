Stand: 10.05.2022 09:30 Uhr Perzess wegen Vergewaltigen

Dat is nu eenanhalf Johr her, dor hebbt Mannslüüd en Deern vun 15 Johren in‘n Hamborger Stadtpark vergewaltigt. Ölven staht vun vundaag af an vör’t Hamborger Landgericht. Se sünd twischen 18 un 22 Johr oolt. De Perzess is vigeliensch un warrt woll bet to’n Enn vun’t Johr duern. Mag ween, dat se bi den Perzess ok keen Tokiekers dorbi hebben wüllt. //Stand 10.05.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch