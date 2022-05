Stand: 10.05.2022 09:30 Uhr Hölp för Ukraine

Dat Brandenburger Tor in de ukrain’schen Nationaalfarven geel un blau anlücht – dor stünnen Bunnskanzler Olaf Scholz un Frankrieks Präsident Emmanuel Macron vör. Se hebbt de Ukraine noch mehr Stütt toseggt. To‘n Bispill wüllt se vörberieden, dat de Ukraine in de EU rin kann un wüllt dorför en besünneren Status för de Twischentiet inrichten. Middelwiel hett de russ’sche Armee wieder de Ukraine angrepen. De Havenstadt Odessa hebbt se mit Raketen beschoten. Dor sünd woll ok Lüüd üm jümehr Leven un to Schaden kamen. //Stand 10.05.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch