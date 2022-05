Stand: 09.05.2022 09:30 Uhr Spoort

De Handballspelers vun’n HSV Hamborg, de hebbt dat al vör de Tiet schafft, in jümehr Klass to blieven. Se hebbt in de Bunnsliga mit 32 to 24 gegen den TuS N-Lübbecke wunnen. Verloren hebbt de Basketballspelers vun de Hamborg Towers mit 67 to 77 in Bamberg. Nu mööt se in de Bunssliga-Playoffs gegen Basket Bonn ran. Tennis-Star Alexander Zverev harr keen Chance in’t Finaal vun’t Master-Tunier in Madrid. De Hamborger hett gegen den Spanier Carlos Alcaraz klor mit 3:6 un 1:6 verloren. Dat Match hett blots en gode Stunn duert. //Stand 09.05.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch