Stand: 06.05.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Ahn Mask na School hen

Hamborgs Schölerinnen un Schölers dröffen af Maandag düsse Week dat eerste Mal siet Maanden wedder ahn Mask na School hen. De Plicht, sik wat för Mund un Nees to binnen, de gifft dat nu nich mehr. Wat dat aver ümmer noch geven deit, dat sünd de Corona-Tests för de Schölerinnen un Schölers. Ok bi dat Lüften blifft dat allens eerstmal so as betto un ok de Luftfilters blievt in Gang.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 07.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.05.2022 | 09:30 Uhr

