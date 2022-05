Stand: 06.05.2022 09:30 Uhr Matthias Maurer trüch op’e Eer

Siet hüüt fröh is de düütsche Astsronaut Matthias Maurer wedder trüch op’e Eer. De Kapsel mit em, tohoop mit dree amerikan’sche Astronauten binnen, de is vunmorgen vör de Küst vun Florida daalkamen. Maurer is en half Johr lang op de ISS ween un flüggt vundaag noch na Köln wieder.

// Stand: 06.05.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch