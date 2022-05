Stand: 04.05.2022 09:30 Uhr Kita-Streik in Hamborg

In mehrere Hamborger Kitas warrt vundaag streikt. De Warkschop Verdi rööp de Arbeiders vun süss Bedrieven op, nich na de Arbeit to gahn. Verdi verhannelt graad an en düütschlandwieten Tarifverdrag för Kita-Personal. De mehrsten Kitas maakt vundag op – un wenn nich, warrt normalerwies mit en Nootfallopsicht op de Kinner oppasst. | Stand 4.5.2022 Kl. 9:30

