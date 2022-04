Stand: 01.04.2022 09:30 Uhr Perzess wegen Haueree an AfD-Stand

Vör dreeunhalf Johr geev dat en Haueree an en AfD-Stand op’n Wekenmarkt in Groot Flottbeek. Vundaag nu geiht de Perzess vör dat Amtsgericht in Altona los gegen veer Lüüd, de de Partei tomals to Siet sprungen sünd. En Keerl harr dor tomals Broschüren vun den AfD-Stand rünnerwischt un dorbi denn den Disch ümstött. Dorophen schüllt denn de Anklaagten op den Keerl inhaut un em pett hebben.

