Stand: 30.03.2022 09:30 Uhr Football

An't Enn geev dat en Unentscheden. De düütsche Football-Nationaalmannschop hett gegen de Nedderlannen een to een speelt. Dat Tor för de düütsche Mannschop hett Thomas Müller schaten. He hett nu jüst so veel Lännerspeeltoren maakt as HSV-Idol Uwe Seeler - un twoors 43. // Stand 30.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch