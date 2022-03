Stand: 25.03.2022 14:00 Uhr Düsse Week: School ok für Flüchtlingskinner

Ok düsse Week is de Krieg in’e Ukraine wedder de düüster Siet vun’n Alldag in Europa ween. Intwüschen sünd wiet mehr as dree Millionen Minschen ut’e Ukraine op’e Flucht. Ganze Famieljen sünd ok na Hamborg henkamen. Maandag düsse Week güng in Hamborg na de Ferien de School wedder los un dat ok för üm un bi 50 Kinner ut’e Ukraine. De Plaan vun de Binnenbehöörd is, in‘e tokamen Weken för Flüchtlingskinner noch 300 Vörbereitungsklassen bavento intorichten. Un se söökt ok wieder na Schoolmesters un kiekt, wat dor nich villicht ok bi de Lüüd, de nu ut’e Ukraine na uns henkamen sünd, Lehrers mit bi sünd.

