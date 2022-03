Stand: 04.03.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Wetenschop un Kultur reageert

Un ok de Wetenschop un de Kultur in Hamborg hebbt op den russischen Angreep en Antwoort geven: Dat Forschungscenter DESY in Bahrenfeld hett de Tosamenarbeit mit Organisatschonen ut Russland opkünnigt. Un dat Konzert vun de Star-Sopranistin Anna Netrebko, wat för Middeweken düsse Week plaant ween is, dat is afseggt worrn. Se gellt as een, de sik achter Wladimir Putin stellen deit.

