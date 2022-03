Stand: 01.03.2022 09:30 Uhr Unfall mit Polizeiwagen

In Farmsen-Berne hett dat an Avend en Unfall mit en Peterwagen geven. En Fru is dorbi swoor to Schaden kamen. De Polizeiwagen weer op'n Weg na'n Insatz för korte Tiet op de Gegenfohrbahn ünnerwegens. En 49-Johrige wull wennen un is dorbi rammt worrn. De Rüch vun de Fru hett dorbi böös wat afkregen, de Polizisten harrn blots poor Schrammen. // Stand 01.03.02.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2022 | 09:30 Uhr