Stand: 25.02.2022 13:30 Uhr Düsse Week: Scholz sett en P vör Nord Stream 2

Dingsdag düsse Week rück de Kris twüschen Ukraine un Russland noch mehr wat in’t Licht: Bunnskanzler Olaf Scholz sett dor en P vör dat Projekt Nord Stream 2, nadem de russische Präsident Wladimir Putin tovör künnig maakt harr, Donezk un Luhansk as unafhängige Staten antoerkennen. Ok de EU un de USA hebbt Sankschonen gegen Russland op’n Weg bröcht, wat denn ok de üm un bi 800 Hamborger Firmen wat angeiht, de mit Russland Hannel bedrieven doot. Un dor höört blangen anner ok Airbus oder de Gabelstapler-Firma Jungheinrich mit to.

